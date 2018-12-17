2018年传媒经济研究十大关键词公布

人民网北京12月17日电（刘婧婷）近日，中国传媒经济四十年高峰论坛暨第七届中国传媒经济年会在中国传媒大学举行。

会上，公布了2018年传媒经济研究的十大关键词，即媒体融合、智媒时代、版权治理、移动优先、大数据、耳朵经济、算法伦理、感知体验、知识服务、短视频。会议由中国传媒大学主办，主题为“改革开放四十年：中国传媒经济理论与实践创新”。来自中国社会科学院、南开大学等单位的专家学者、高校学生180多人参加了本次会议。

中国传媒经济四十年高峰论坛现场。刘婧婷/摄。

开幕式上，中国传媒大学原副校长高福安表示，传媒行业正在发生深刻变革，在新时代新格局下，如何进一步探索传媒经济学理论，关注经济学的学理性与系统性，搭建中国特色传媒经济学理论与实践创新体系，是新时代赋予我们的使命，也是中国传媒经济学研究的未来发展方向。

自1978年开始，中国传媒经济研究已经走过了40年。国家广电总局原副总编辑黄勇回顾了中国传媒和传媒经济40年的变革与发展。他表示，当前传统媒体与新兴媒体融合发展方兴未艾，各级各地的主流媒体在理念思路、内容形式、业务形态等方面进行了许多有价值的探索与实践。

78岁的传媒经济研究所名誉所长周鸿铎回顾了中国传媒经济的理论研究记忆并梳理了传媒经济发展的未来趋势。他指出，长期以来传媒经济学偏重于认知功能和理解功能的研究，忽视了技术功能的研究，可加强技术与人的关系等方面的研究。

会上，发布了《延续与变革：中国传媒经济研究四十年回顾与前瞻》报告，报告梳理了中国传媒经济学科研究的40年历程，并对2018年研究热点等进行了总结。传媒经济蓝皮书主编卜彦芳指出，传媒经济学的发展经历了四个阶段：萌芽期，在研究上注重探讨传媒业的经济属性，主体意识和学科属性尚未明晰；初始期，独立领域研究与统一研究并存，独立学科意识开始觉醒；成型期，此时研究成果趋向丰富化、多元化，研究框架不断完善，渐成体系；发展期，研究趋势上“三论”兼备，学科构建凸显中国特色。

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