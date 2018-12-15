汪燕铭：互联网引入高中数学，趣味化和科技化重构教与学

原标题：致敬教育人物丨汪燕铭：互联网引入高中数学，趣味化和科技化重构教与学

一直以来，数学都不是太招人喜欢的学科，可在汪燕铭老师任教的班级里，数学课却是他们最喜欢的课程。因为在汪燕铭老师的课上，不是刻板地让学生学习知识，而是将理论融入一个个有趣的游戏中，在玩乐中带领学生领悟知识。“汪老师的课有意思，她会教我们玩。”一个学生这样说，“玩过之后，数学知识就很自然地留在脑子里了，我们都很喜欢汪老师的课。”

汪燕铭对教育的领悟，正如著名教育实践家和教育理论家苏霍姆林斯基所言：“教师，不仅是教课的教师，也是学生的教育者，生活的导师和道德的引路人。只有能够激发学生去进行自我教育的教育，才是真正的教育。”

致敬教育人物|汪燕铭

01教书20多年：优秀学生不是教出来的

汪燕铭老师毕业于师范类大学，但当年未曾想过当老师的她，在成为一名中学老师后，却在数学老师的岗位上，一干就是20多年。在20多年的教师时光里，她从一个普通老师，成为一线中学教师中数一数二的教学能手，深受广大学生的喜欢，并培养了众多考取清华北大以及常青藤盟校等国内外名校的学生。

“我觉得学生是能学会自我管理学习的，而不是只靠老师。优秀的学生不是老师教出来的，他是带出来的。在当下教育信息化的发展过程中，老师承担着改变学生‘知其然，但不知其所以然’状态的责任，更像是一个引领者，而不仅仅是教会学生某些知识点，这需要老师全方位的去做准备。”汪燕铭说。

其实，很多时候外界对现在的老师会存在一些误解，以为某一科的老师教一个学科内容是可以不变的。汪燕铭对此就颇有感触：“你看我教书20多年了，很多我周围的朋友、甚至家人都特别不能理解，他们认为你一个教自然学科的，为什么还要备课?他们认为自然学科是不用动的。我记得最可笑的事是，有一次我们去参加教研活动，历史老师在路上遇到我们说，你们数学还需要教研吗?你们的1+1还能变吗?不是永远都等于2吗?我说，那历史也不需要教研，你的历史你还能篡改吗?……大家以为这些题它是不动的，但实际上，基本原理不变，但它呈现的状态是会随着这个时代的发展前进的，所以老师不仅要备课，还需要与时俱进地不断研究和加入各种科技、互联网技术等方式。”

对教育在时代发展中的理解，让汪燕铭在教学方式上有别于传统模式中照本宣科型的老师。她深知考试成绩对学生的重要性，但却不是唯成绩论者，而是善于思考如何用科技、互联网、在线教育的方式来改进教学方式，激发学生真正的能动性和对知识产生探索的能力，改变思维模式，让学生享受到了技术带来的便利，更有效地帮助学生提升学习质量。

02“游戏思维”教学，带领学生用函数作曲

“可能我接触一些科技仪器比较早，算是培养了对科技手段最早的触觉，后来也就一直都非常重视这方面。记得那时候刚毕业我进了北京八中，德州仪器的计算器是八中的一个毕业生做总代，于是他就将仪器首先送到八中。但大部分老师平时工作都很忙，没有时间去尝试，领导就让我这个新人先上手用起来，虽然刚开始是两眼一抹黑，但是年纪小对新鲜事物特别有好奇心，稍微熟悉之后就开始喜欢起来，并很快就在实际教学中开始运用，也发挥出了特别好的作用，就觉得特别好。后来再接触互联网的科技、技术、方法，也丝毫没有什么障碍。”

其实对于青春期的孩子，他们在这个年纪，就是爱玩爱闹，充满好奇心，喜欢有趣好玩的东西。并且他们是互联网的原住民，对科技、技术、信息化的东西上手很快，通常是以玩游戏、探索的方式在里面畅游。善于观察总结的汪燕铭就循此规律，把“游戏思维”放到教学里面，并且跟学生探讨说，其实玩游戏的人不高明，制作游戏的人才高明，对吧?那我们自己可以来制作游戏吗?这样他们的好奇心就被激发起来。

在《老师来啦》节目中，汪燕铭班上的学生分享了用函数作曲的过程：“一开始汪老师是让我们用函数画画，但是我想做点不一样的，三角函数的波长就让我想到了声波，然后我就用三角函数不同的频率，编出了不同的声音，于是有了用三角函数写的音乐。”正如孩子们的反馈，在教学过程中，汪燕铭通过巧妙地设计数学游戏，让学生们使用函数来作画、编游戏程序，甚至是作曲，从而让学生对数学的学习兴趣有了极大提高，并且真的通过探索、推理的方式将所学的知识实现到不同的作品当中。

03“尝鲜”科技产品，帮助学生跳出题海

除了在实践中使用趣味教学法，技术达人汪老师更引入大数据驱动的教学平台“一起中学”来辅助教学。在汪燕铭看来，利用大数据分析技术，结合过往教学经验，将“重要且符合学生能力水平”的题目进行梳理，是帮助学生跳出题海的第一步。

首先，可以通过软件方式来分析试卷，这就节省了大量的、老师手工阅卷改卷的时间，而试卷上的所有问题，又可以通过大数据的方式沉淀下来，并持续进行追踪，有了大数据的追踪之后，老师和学生只要查阅数据，就可以很清晰地知道还没有学懂、容易犯错的知识点是什么，解决了学生们对自己的学习问题认知不清晰的情况。再使用大数据所提供的真正无误差的错题本，采取有针对性的练习，就比题海战术有效多了。并且，让学生能够自我分析、自我总结，快速提升学习效果!

令汪燕铭惊讶的是，采用了大数据教学方式后，班级的上一次月考平均分整整提升了5分。“到目前，我不能完全肯定技术应用一定会带来成绩提升，但是目前的结果显示这是一个突破，我们应该更深入地去探索研究，引导它朝向更好的趋势发展”。

(汪老师班级的月考成绩统计情况)

另外，就是互联网在线教育方式的引入，可以帮助学生们重构思维模式。汪燕铭说：“我经历了老师是唯一的知识权威，到教辅书籍可以帮助学生获取正确答案，再到学生上网或手机搜一搜就可以获得答案的迭变。我认为今天的老师，已经不再是知识上唯一的权威。但老师的重要性就在于，当大家都知道这个答案的时候，老师能够更清晰的讲解出‘答案的做法是如何想到的、为什么想到这种做法、除了这种做法还有什么别的解法’，去帮助学生构建知识模型。让学生们学会为了解决问题去找寻解决方法。这是对学生思维方式和能力构建的重大转变，能帮助学生从应试导向成为能解决问题的人。这是今天的老师要起到的领路人的作用。”

据此，汪燕铭也对自己提出了新的要求。为了让科技产品与教学更好的结合，她成为了教育科技产品的产品体验官和纠错官，一方面不断去尝试新的科技产品，一方面搜集家长、学生们的意见，以及整合自己多年的教学经验去为产品的体验提出反馈意见，帮助在线教育的产品做优化，让孩子们与科技产品的互动能更好地落实到学习效果上。

汪燕铭强调：“现在的教育方式，我们的关注点将不再只放于作业、考试或者课堂本身，而是更深入地去挖掘教育和科技之间的结合方式，使技术创新能够切实有效地改变传统教学的各个层面，去为孩子们的成绩增长真正起到作用，并且为教育的终极目标——因材施教的实现去夯实根基!”(张蓉萍)

(责编：郝孟佳、袁勃)