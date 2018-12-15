大学生为什么对赛事志愿者情有独钟

原标题：大学生为什么 对赛事志愿者情有独钟

杭州师范大学志愿者。王倩供图

杭州电子科技大学培训的志愿者。王倩供图

近日，2018年FINA世界游泳锦标赛（25米）志愿者集中培训分别在杭州电子科技大学、杭州师范大学、浙江科技学院3个高校正式举行，11所高校的1600余名志愿者参加培训。

他们为什么愿意当志愿者，背后的原因很精彩。

“那么多大牌明星，不能要签名，不能求合影。人在体育场里，比赛开始的时候，你却得面对观众。背对赛场，准备随时应对突发的状况，这些应该都是常识了。”

近日，杭州师范大学仓前校区一个阶梯教室里，来自北京的志愿者培训专家任炜正在进行《大型会议志愿者知识》培训讲座。

“我们学校这次有360名学生参加，是所有学校中人数最多的。”杭州师范大学志愿者工作指导中心主任王倩告诉钱报记者，当天上午进行了《志愿者自我保护》、《国家安全与保密》、《突发应急与治安协防》三门课培训，课程第二天还会继续，一直到世游赛开赛前，每个周末这些参加本次世游赛的大学生志愿者都将一直接受培训。

“报名蛮多的，我们学校360名志愿者，刚开始有700人报名，经过了两轮筛选。”杭州师范大学2016级英语专业学生张馨告诉记者，大家对报名参加志愿者还是蛮积极的，去年全国学生运动会在杭州召开，他们学校有2000多名同学报名参加志愿服务。

“我原来在重庆师范大学，刚刚交换到杭州师范大学就读，在重庆也当过志愿者，但没有杭州这么多。”2016级中文专业学生蔡亦冰说，除了世游赛外，开学以后她已经做过一次志愿者了。

和明星在一起却不能要签名合影，就在场边却得背对球场，夏天经常遭遇暴晒、蚊虫咬，冬天室外还要吹冷风。为什么还有这么多学生愿意做志愿者呢？

“去年全国学生运动会的时候，我们是颁奖的礼仪志愿者。运动员领奖之后，我们会让他们在一个留言册上面写留言，他们写了一些感谢的话，还有一个运动员在微博上写文章感谢我们。那个时候，觉得苦点、累点，什么都值了。”2016级小学教育专业的沈佳敏说。

“志愿服务，包括大型赛会的志愿服务，有非常重要的教育价值。这个价值体现在他对各种知识和技能的掌握上，比如说他要知道怎么去接人待物，礼仪形象。我们今天这里就有招聘会，培训过的人往那儿一站，精气神就不一样了。还有突发事件的应对处理，今天上午，我们就讲到了遇到火灾、车祸怎么处理。”

王倩说，参加大型赛会志愿服务，能够极大开拓学生的眼界。

“原来国际大型赛会是这样的，原来一个世界顶级的运动员是这样的。G20结束的时候我们一个学生志愿者就说，原来一台光鲜亮丽的演出背后，有那么多人苦思冥想，原来这些演员最终的一个表现，背后要付出那么多心血，那么多泪，那么多汗水。经历过了，他的眼界不一样了，官员、运动员，包括这些后勤保障人员，甚至维修人员等等，是学生们日常生活接触不到的。”

王倩告诉记者一件事，前段时间世界互联网大会，有个学生志愿者回来后主动说自己要加强英语学习。给王倩发的消息是这样的——“老师，这次真的让我觉得成长了很多，回去我要好好地把我的英语再练一下。”

“任老师讲课的时候，提到的日常生活一些礼貌用语、手势等等，这些我觉得不仅在做志愿者过程当中很有用，在未来的生活工作中都非常有用。我本人是电子商务专业的，跟人打交道也会特别多，所以这一块对我将来从商的用处也会特别大。”这是2016级电子商务专业柴泽民同学的体会。（高华生）

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