看乡村中学变化 纪念改革开放40年 

原标题：母校变化（伟大征程·纪念改革开放40周年）

秋收时节，我回到阔别多年的家乡，饱览风光之时，感觉今天中小学的校园可谓家乡一景。而母校乐胜中学，亦是风景中的最美！

母校，一所普通的乡村中学。

它兴办于上世纪六十年代初。那时，母校有四栋土坯校舍，前后各两栋，是那时师生们亲手所造，其中就有我的劳动。南北校舍间是一个很大的操场，没什么体育设施，只是靠近北面那栋校舍的教导处门前，有个长方形土坯讲台。学校每有重要活动，校长便登台讲话。再就是讲台东面那排板报长廊，九块板报，每班一块，教导处两块，那是当时校园里的一道风景。

六十年代末，家乡普及了初中，母校才完成由“农业中学”向全日制中学的转身。体制仍旧是公社自主办学，经费自筹，师资从全公社小学老师中选拔。那时，学校真的十分困难，开支全靠学农基地那点儿收入。若是脱坯打墙建校舍，则靠全校师生的自力更生了。

我是母校的第四届学生。入学时，不要说校园破旧，即便是教室，也十分简陋，“桌凳”一应土坯搭就。上课时，时有课桌垮塌“事件”发生，或同桌一齐扑倒在地，或是一同侧歪倒地。那场景至今犹记在心——“噗”的一声后，便忽地尘土飞扬……于是乎，便有学生跑出了教室。老师无奈，也只好自动下课。初中两年，最后那个学期，才分得了课桌和板凳。

离开母校后，回去过两次。一次是1978年3月，收到地区师范学校的录取通知书，回校转团组织关系，看我的老师，与母校告别。

另一次是1996年春天，我参加全市春季农村工作大巡检，有了回母校的机会。那年，校园建设是家乡政府春季工作的一大亮点。这时候的母校，已今非昔比，焕然一新了。三进院落，五栋砖瓦结构的校舍，前面两进四栋是教室、教导处和其它办公室，最后一栋是宿舍及食堂。而那次校园建设的重点是推倒了校园周围两千多米的“干打垒”，重新修建红砖墙和气势恢宏的大门，院外错落地种植针阔叶绿化树种。

那次回去时，我的班主任和任课老师都已退休。虽未见到老师，可母校变化让我内心震撼。

这天午后，当车行至母校门前，突然一栋绛紫色三层楼房闯入视野。“这儿还是中学吗？”我问驾车的王凯。“是啊！”于是，我叫停了车子，决定下车再看看它的变化。

电动门紧关着，校园里一片肃静。无意打扰，只想隔门向校园一望，在嵌着“乐胜中学”名字的校门前拍照留念，也算弥补我与母校无合影的缺憾。还未拍照，一辆轿车的喇叭声叫开了电动大门，随即一位五十岁左右的老师从校门卫室里走出来，我还端详呢，他却认出了我，“这不是周叔吗？”“你是？”“我是于立峰啊！”哦，这不是我的班主任于文江老师的长子吗？互相问候，于立峰便把我介绍给刚下车的刘继远和孙宏伟二位校长。握手寒暄，我自报家门。虽然从未谋面更不相识，但母校的连接，让我们一见如故，格外亲近。

两位校长很热情，一番叙谈，我才知道这教学楼建于2012年，是国家在农村实施的“校安工程”。三层楼，容纳了全校三个年级八个班的教室，还有教研室、办公室、微机室、图书室、理化实验室，楼内设施齐备，教学用具一应俱全，且都现代。刘校长见我对母校情深，便说：“既然回来了，就去里面看看吧！”于是，我随着他的引领，走进校园，满怀好奇，想一看这里是怎样的世界。

进门向右走，拐角便是个小花园，花格墙、泥鳅脊、月亮门，门楣的扇面上书写着“怡趣园”三字。里面是十间砖瓦房，虽是旧舍，却十分整洁干净，俨然是位穿戴整齐的“老校工”，静静地守候和见证着母校的变化。小院的外墙，花木葱茏处，是以卫星与轨迹为主体设计的不锈钢校标雕塑。再向北走，大操场，依次排列着篮球场、足球场、羽毛球场和排球场。西面又是一道南北走向的花格式矮墙。最抢眼处是小院里那座别致的二层楼，刘校长见我惊异，介绍说：“这是学生宿舍楼。”我问：“跟教学楼是同年建的？”“不是，这个宿舍楼是2015年建的，是国家在贫困地区实施的‘寄宿制学校工程’。”说话间我们走进小楼，从敞开的宿舍门向里面一望，好个窗明几净！行李物品有序地摆放着，一切都那样整洁舒适。走出宿舍楼，向北又进入另一座小院，刘校长告诉我：“这是学生食堂。”走进去，这厨房里更是气派，瓷砖到顶的墙壁，灶台、橱柜、油烟机是清一色的不锈钢，整洁又规矩。于立峰老师随手取出学生当天食谱告诉我，因咱们是贫困县，国家每天中午免费供给学生一份“营养餐”。听到这里，真让我感慨万端。如此说来，母校的变化不过是贫困地区众多中小学校的一个缩影，而阳光下健康成长的则是全国贫困乡村的万千学子了。

沿操场走一遭，最后登上教学楼。从一楼至三楼，分别参观了微机室、理化实验室、图书室和一个教室。这些“室”最吸引我的是教室，感兴趣的是那“黑板”。它厚厚的，正面看与大学教室里并列着的玻璃黑板没啥区别，可把右侧一块黑板向左一拉，便是一个大型显示屏，刘校长说，这是多媒体黑板，老师可在上面演示课件，可演示复杂危险的理化试验，还可在上面板书，内容还能全部记录下来。再问价格，刘校长笑着说：“这些也都是国家免费配置的。”听了校长的介绍，我顺便问了句教学情况，一旁的老师告诉我说，这几年升入重点高中的学生逐年增多，乡级中学位次也逐年靠前。

作别母校，天色已晚，教学楼的灯光亮了。我在感动她巨大的变化时，也在心里默默地为她祝福。

《 人民日报 》（ 2018年12月15日 12 版）

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