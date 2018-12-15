原标题：台生大陆研学实习收获满满

在浙江酒店实习的部分台湾学生合影。（资料图片）

2018“华夏文明·薪火相传”研学旅游征文颁奖典礼近日在台北举行。今年参加由海峡两岸旅游交流协会（简称海旅会）主办的“华夏文明·薪火相传”研学活动的台湾学生人数有近3000人，创历史新高。

在交流中提高

大陆研学活动范围今年新增海南、四川及云南3个目的地，加上原有的北京、上海、江苏、浙江、福建、山东、河南、湖北、广东、贵州、陕西、宁夏等地，已有15个省（区、市）纳入研学行列。

今年活动还首次在暑期举办台湾学子赴大陆旅游企业见习活动，台湾近200名学子在为期一两个月的时间内，深入大陆旅游企业学习体验，包括携程旅游、上海春秋旅游、途牛旅游及各大酒店集团。

海旅会台北办事处主任任佳燕说，台湾学生不仅把所学专业用于企业工作，从中得到了提高，还收获了实际工作的经验。跟实习单位员工同吃同住，使用移动支付和手机应用，对他们都是新奇而珍贵的体验。

用文字记录心得

配合研学旅游，海旅会台北办事处特别委托台湾旅报周刊举办征文活动，活动期间共有超过700名同学踊跃投稿，用文字记录研学旅游及企业见习心得。最后由海旅会及旅报周刊选出33名来自台湾各地的青年学生获奖。

不少台湾同学在征文中提及，他们在大陆找到了自己的根，感受到满满的正能量，也改变了对大陆同学的刻板印象，行程虽短，感悟却长。

以《从河南这片土地上寻到了根》获“征文优选奖”的王家心，是台东大学教育系的学生。她坦言，河南之旅让自己感受到那块土地的温暖和滋养，她深深被当地人的热情和对生活充满希望的状态吸引，与他们的对谈和交流也受益匪浅。

不断拓展视野

任佳燕说，今年参加研学活动的台湾学子有近3000人，显见年轻人对于两岸的旅游互动有高度兴趣，这是我们所乐见的现象。透过台湾学子到大陆研学旅游或是企业见习的心得可以看出，学子们从不同的角度去认识大陆，都能从中吸取宝贵经验并发现自己的不足，进而在未来有所改进。

台湾旅报周刊社长吴学铭说，“华夏文明·薪火相传”是目前在台湾各大学的校外研学活动中，持续实施最久，参加人数最多，也是最有前瞻性的一项活动。台湾的大学生透过这项活动，打开对大陆的视野，了解华夏文化的根源，更认识了大陆发展的现况。

《 人民日报海外版 》（ 2018年12月15日 第 04 版）

(责编：郝孟佳、袁勃)