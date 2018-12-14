中国民航大学内蒙古飞行学院揭牌

近日，中国民航大学内蒙古飞行学院正式获得民航华北地区管理局颁发的民用航空器驾驶员学校合格证，成为全国第26家CCAR-141部飞行培训机构，揭牌及颁证仪式在美丽的呼伦贝尔大草原扎兰屯市举行，这是中国民航大学、内蒙古机场集团、呼伦贝尔市政府、扎兰屯市政府四方合作的重要里程碑，是学校不断提升飞行技术专业人才培养能力的改革新举措。内蒙古自治区委区政府专门发来贺电。至此，中国民航大学已拥有3家CCAR-141部飞行培训机构。

据介绍，中国民航大学内蒙古飞行学院坚持“高水平、正规化、国际型”的办学理念，致力于打造一流的飞行训练基地，自2015年5月作为学校辅助运行基地开飞以来，按照“一院两场”的模式组织飞行训练，现有扎兰屯、乌兰浩特两个主要飞行训练机场，机务维护由天津杰普逊国际飞行学院有限公司负责提供，保障了学院的持续快速健康发展。目前在校学员100余名，训练飞机11架，今年飞行训练时间已达11000小时。学院办学规模稳步扩大，培养能力持续提高，安全运行记录保持良好，三年来从未发生航空安全事故或事故征候情况。预计到2020年，学院全年飞行训练总量将达到2.8万小时。

相关负责人表示，正式获得民航华北地区管理局颁发的民用航空器驾驶员学校合格证，标志着中国民航大学内蒙古飞行学院站在了新的历史起点上。揭牌仪式上，合作各方纷纷表示要倍加珍惜内蒙古通用航空大发展的历史机遇，最大限度地凝聚共识、形成合力，共同探索改革发展新路径，不断提高训练质量，加快安全能力建设步伐，持续扩大飞行训练规模，努力实现年飞行训练8万小时的建设目标。

据了解，自1999年恢复飞行技术专业人才培养至今，中国民航大学已为国内航空运输企业培养输送了5000余名飞行人才，形成了年招生培养800人的办学规模。预计到“十三五”末，朝阳、内蒙、新疆天翔三家飞行学院将具备每年国内自主培养600名飞行学员，年飞行12万小时的训练能力。（王成 张骞）

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