教育部积极推动人工智能支持教师队伍建设行动

12月14日，人工智能助推教师队伍建设行动试点工作对接会议在京召开。来自清华大学、北京师范大学等高校代表展示了利用人工智能技术助推教育教学变革、未来教师培养、教师素质提升、教师管理服务优化的方案。

据悉，为贯彻全国教育大会精神，落实《中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》，推动教师主动适应信息化、人工智能等新技术变革，积极有效开展教育教学，教育部今年启动了人工智能助推教师队伍建设行动试点工作，围绕教师队伍建设下先手棋，率先在宁夏和北京外国语大学进行试点，探索推进人工智能技术与教育的融合路径，为下一步在更大范围内推开，探索模式，积累经验。

会议认为，人工智能是新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量，教育战线积极应对这一战略性技术带来的挑战，抓住人工智能发展重大战略机遇，加快推进人工智能在教育等领域的应用。教师是教育发展的第一资源，没有教师认识的转变、素养的提升、能力的形成，很难实现传统教育向智能教育的跨越。因此，必须要将教师队伍建设作为推动人工智能时代教育变革的关键，放在优先考虑的位置。

会议强调，立足新时代，站在新起点，本次试点要对准教师队伍建设的核心工作，做到“四助推”“四提升”。一是以人工智能助推教师的教育教学改革，提升教育教学能力；二是以人工智能助推教师培养和培训改革，提升教师教育质量；三是以人工智能助推教育精准扶贫，提升教育扶贫实效；四是以人工智能助推教师管理优化，提升教师队伍治理水平。

会议强调，各参与试点的单位要站在落实党中央和国务院关于全面深化教师队伍建设总体部署的高度，高位谋划，高效推进，高质衡量，开辟新时代教师队伍改革的新路径，提供加强教师队伍建设的新动力。要针对当前教师队伍建设和教育改革发展中存在的突出问题，精准发力，找到痛点、解决难点，把好切入点、把握时间点，拿出可操作、能落地、有实效的举措，减少教师重复性劳动，推动教师开展创意性工作，让教师爱上新技术，提升教师教学效能，助推以学生为中心的教育理念落地，创新开展个性化、定制化的教育。

教育部相关司局、试点单位代表共40多人参加会议。

(责编：罗天林(实习生)、熊旭)