原标题：山西平遥两名小学生冰上玩耍不幸溺水身亡

12日下午，两名小学生在山西省平遥县武村一个蓄水池冰面上玩耍期间，因踩破冰面而不幸溺水。图为消防潜水员张佳旺正在接近小学生溺水地点。 乔梁 摄

中新网晋中12月12电(陆祁国 乔梁)12日下午，两名小学生在山西省平遥县武村一个蓄水池冰面上玩耍期间，因踩破冰面而不幸溺水。后经热心群众和消防员先后施救，两名儿童被打捞出水。

悲剧发生在当日14时许，踩破冰面落水的系两名小学一年级学生。事发后，其中一名小学生背上的书包挂在冰层边缘，有热心群众发现险情后，利用钩子将其抢救上岸。平遥消防中队中队长武俊星带领11名消防员赶到10公里外的事发现场时，120急救人员正在对这个小学生进行抢救，另一个小学生沉入水下。

经现场侦察，破损的冰窟直径大约4米，距离岸边较远，而且冰层不是很厚。根据现场情况，武俊星命令救援一组配合当地派出所做好现场警戒，救援二组准备水上救援的器材装备，由消防蛙人张佳旺穿戴潜水装备，下水实施搜救。

身体被冻僵的张佳旺体力严重透支，趴在冰层边缘大口喘气，后经队友多次努力才被拉到岸边。 乔梁 摄

张佳旺下水探查后发现，此处水深大约3米左右，水下都是水草。由于天气寒冷，水温很低，张佳旺在水下坚持搜救了十多分钟之后，身体各部位已经发僵，嘴唇变成了黑青色。为防止发生意外，指挥员命令将张佳旺拉上岸。此时，张佳旺因为身体热量消耗过大，体力严重透支，已无力自行爬上橡皮艇。坐在橡皮艇上的两名消防员经过多次努力，终于将张佳旺拉回岸边。

消防员利用橡皮艇多次搜寻，最终将第二名小学生打捞出水。 乔梁 摄

其后，救援二组消防员利用橡皮艇在冰面上反复进行打捞。16时26分，救援二组消防员成功找到溺水的第二个小学生。遗憾的是，两个小学生都已不治身亡。

消防部门提醒：少年儿童冬季在河流、湖泊、蓄水池冰面上玩耍不幸溺水的悲剧，几乎每年都有发生。由于坠入冰窟的施救难度极大，所需救援时间较长，少年儿童坠入冰窟后的生还几率非常小。因此，在各中小学校认真做好冬季野外水域冰面玩耍警示教育工作的同时，建议家长配合开展相应的警示教育，加强上下学途中的监护工作，谨防类似悲剧重复上演。

(责编：郝孟佳、吴亚雄)