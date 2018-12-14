原标题：如何培养优秀职业化骨干教师

教师队伍是孔子学院建设发展的根本，而职业化教师队伍又是其中的关键。实践证明，职业化骨干教师因为熟悉和了解所在国的教育文化和法律法规，具有较强的跨文化交流能力和丰富的教育教学经验，对于强化孔子学院的教育属性，促进汉语教学有效融入当地国民教育体系，推动汉语教学本土化，从而促进孔子学院实现提质增效目标，具有重要意义。

在新时代的背景下，如何培养更多优秀的职业化骨干教师，笔者建议：

第一，建设教师教育平台，为包括孔子学院在内的汉语国际教育培养高素质师资。在培养体系上，建立精细化的汉语教师培养体系。根据当前第二语言教学新理念和孔子学院办学的新需求，着力培养三类教师，即面向高等教育、面向基础教育、面向学前教育的汉语教师。根据不同对象的培养需要，制定具有针对性的培养方案和课程体系。在培养方式上，加大中外高校联合培养力度，使学生在学习期间能够拥有国外学习和教学实践经历。部分学生入学时可以签订协议，定向培养，毕业后直接以教师身份派出。在培养对象上，要着力培养复合型人才、本土汉语人才，以适应现代教育和不同国家孔子学院的需要。

第二，加强职业化骨干教师的选拔培养。一是立足各高校现有的汉语国际教育师资队伍，对新入职的对外汉语教师，在岗位职责上，可以安排海外教学任务。二是以现有孔院专职教师为基础，把其中的优秀者选拔培养成为专业化的骨干教师。三是继续扩大孔院专职教师队伍，在通过科学严格的培训后，派出工作，回国后推荐工作。四是实行多岗位锻炼。五是依托国外高校和孔院，在目的国选择合适人选，进行专业技能培训，考核通过后上岗。

第三，研发教师评价标准和考核体系。加强理论研究，构建与分类精细化汉语教师培养体系相适应的教师标准，明确不同类型的教师应当具备的素质和能力，如知识结构、能力结构和思想心理素质等。建构不同的能力指标体系和定性定量相结合的评估指标体系，作为教师考核评价的依据。在此基础上开展教师资格认证和考核评价。

第四，建立职前培养与岗前岗中培训贯通的教师培养体系。汉教事业发展迅速，教师需要更多的专业进修和培训。不管是国内培养的骨干教师，还是海外当地的本土汉语教师，可以通过“走出去”和“请进来”的方式得到更多的培训和学习机会。因此要加强终身学习的支持系统建设，定期给骨干教师安排进修学习和交流的机会，使他们能够分享汉教事业最新发展动向和前沿成果。

骨干教师职业化建设是孔子学院的立教之本、兴教之源。培养好、发展好骨干教师，打造一支有真知、有情怀的汉语国际教育教师队伍，对于孔子学院的进一步发展具有重要影响。

（作者为北京语言大学校长）

《 人民日报海外版 》（ 2018年12月14日 第 09 版）

(责编：郝孟佳、吴亚雄)