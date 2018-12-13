北京化工大学举行国家公祭日纪念活动

人民网北京12月13日电（李依环）今天是第五个南京大屠杀死难者国家公祭日，北京化工大学今日上午在昌平校区举行纪念活动，悼念南京大屠杀死难者和所有在日本帝国主义侵华战争期间惨遭日本侵略者杀戮的死难者，引导师生牢记侵略战争带来的深重灾难。

此次活动以庄严的升旗仪式开始，大学生国旗护卫队步伐整齐，护卫国旗缓缓升起。升旗仪式结束后，活动现场所有师生向南京大屠杀死难者同胞默哀。

“国家公祭日让我们铭记历史、珍爱和平，作为当代大学生的我们更应该勇敢承担起青年一代的历史使命，自信于我们的道路、自信于我们的理论、自信于我们的制度、自信于我们的文化，将爱国主义植根于心，努力学好本领，以身许国，为国家强盛、为中华民族伟大复兴努力奋进！”活动中，国旗护卫队队员杨昊坤作为学生代表发出倡议。

该校学生会主席尚祎婕认为，通过国家公祭日这样一个纪念活动，同学们缅怀在战争中逝去的同胞，这让大家更加懂得珍惜今天的幸福生活，进一步增强自己对祖国的责任感与使命感。

据介绍，该校在每年南京大屠杀死难者公祭日都会举办庄严肃穆的纪念活动，将包括南京大屠杀死难者国家公祭日、烈士纪念日等在内的国家纪念日活动作为培养学生家国情怀、使命责任的重要课堂，让学生参与活动、接受教育、感受家国。

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