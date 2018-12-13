北京市对校外培训机构进行资金监管 预防卷款跑路

人民网北京12月13日电 （记者 林露）随着经济条件的改善，在城市里不少家长选择了校外培训。近年来，培训机构卷款跑路成为老百姓心里的一桩烦心事。在校外培训机构专项治理中，北京市如何对校外培训机构进行资金监管，防患于未然?今天，北京市教委副巡视员冯洪荣在教育部新闻发布会上介绍了北京市采取的相关举措。

2018年初，按照教育部等四部门通知要求和市委市政府部署，北京市启动了校外培训机构专项治理行动。通过第一阶段“拉网式”排查，全市共排查出校外培训机构12681家，其中存在问题的有7557家。从7月开始进入集中整改阶段后，北京市指导各区加强统筹，多措并举，目前已经整改培训机构7079家，整改进度达到93.67%。

冯洪荣介绍说，北京市建立信息化监管机制，开发校外培训机构管理服务平台，实现排查登记、整改跟踪、备案审核、信用公示等全业务监管，利用校外培训机构地理信息系统，使全市校外培训机构各类信息直观呈现、一目了然。

同时，还建立风险防控机制，对关停培训机构存在卷款跑路风险的，要求各区提前研判、制定预案、事中防控，防止引发群体性事件。

此外，积极创新监管机制，建立第三方对校外培训机构信用分级评估和动态管理机制。探索通过建立学杂费专用账户、严控账户最低余额和大额资金流动等措施加强对校外培训机构资金的监管。建立基于信息技术的监管机制，通过开发监管APP、在培训机构安装面部识别设备等手段，规范培训机构办学行为。

冯洪荣表示，推进校外培训机构专项治理，是一项必须如期完成的政治任务，不容任何懈怠，我们将持之以恒、久久为功，努力向党和人民群众交上一份满意的答卷。

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