时代变革下 中国教育要如何发展

近日，在第十届网易教育“金翼奖”颁奖典礼上，教育部原副部长、国家总督学顾问张天保、北京教育新闻中心党支部书记王成、原北京四中校长刘长铭等多位专家莅临现场，畅谈对时代变革下中国教育发展的看法。

在以新时代教育思想为指引，深化教育改革的话题上，张天保强调，无论是学校教育还是线上教育，无论是课内还是课外，目标都应该按照党中央指引的教育方向来从事培育人的工作，要把立德树人作为教育的根本任务。“贯彻落实党中央召开的全国教育大会的精神，是我们教育领域当前共同的任务。”

教师是学校不可缺少的一部分，对于未来学校需要怎样的教师，刘长铭表示，仅掌握教学的策略和技巧，不足以成为一名优秀教师。“优秀教师让人充满希望，让人相信有一千个拥抱生活的理由，是教育对人的一种赋能。简言之，未来学校需要‘融合力+体验力’兼具的老师。”

教育是一个分工细致又精密配合的系统，它不仅包括传统意义上的学校和老师，也离不开教育宣传部门、公益组织以及民间力量的协同支持。王成表示，2019年及以后，北京教育新闻中心将继续坚持“服务改革，服务社会，服务受众需求”的初心，在教育同仁以及新闻媒体的支持下，坚持提供“有温度的教育新闻供给”，传递“有温度的首都教育声音”。（李依环 罗天林）

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