中波大学联盟探索建设“一带一路”高等教育共同体

人民网北京12月13日电（刘婧婷）近日，首届“一带一路”中波大学联盟艺术节暨艺术设计大赛在北京工业大学开幕。活动以“一带一路 艺心相通”为主题，通过艺术设计学科为载体、高等教育交流为媒介，推动中波两国“一带一路”高等教育共同体建设。

中波大学联盟艺术节暨艺术设计大赛开幕式现场

波兰驻华大使赛熙军指出，中波众多大学参与举办本届艺术节，艺术节这种方式可以增进中波两国学术、文化合作，加强人文交流，为学生展示才华、能力和创造力，提供了机会和平台；同时，中波两国在艺术和设计领域可展开更多合作，吸引更多大学参与进来。

“我国高等教育发展要坚持教育国际化的办学方略，提升高等教育国际影响力，把着眼世界标准、区域行动作为地方大学的发展战略，推动我国高等教育实现强国梦”。教育部高等教育司副司长徐青森表示，举办本次大赛是落实国家教育对外开放和“一带一路”倡议的重要举措之一。中波大学联盟为地方高水平大学的国际化发展做出了表率。

据介绍，“一带一路”中波大学联盟的成立，开启了高等教育领域以国际区域联盟合作促进中外教育共同体构建的新模式。北京市教委主任刘宇辉希望联盟高校能够继续秉承开放式办学、合作共赢的理念，通过资源共享、优势互补、协同创新等，搭建国际化人才培养、科研协同创新及人文交流平台，提高联盟学校的办学活力、教育质量、科学研究及国际交流与合作水平。

“本次大赛作品是对‘一带一路’倡议5周年的献礼”，北京工业大学党委书记谢辉表示，2018年是“一带一路”倡议提出5周年，也是“一带一路”中波大学联盟深入发展的重要之年。联盟以艺术与设计学科人才培养、学术交流为纽带，希望加强中国高校与波兰乃至中东欧大学的全面交流与合作。

与会嘉宾为艺术设计大赛获奖者颁奖

据悉，本次活动以艺术节和设计大赛的形式，于今年7月在中国与波兰同时启动，初审后，共有284件优秀作品入围总决赛。大赛优秀作品展将于7日至20日在北京工业大学持续展出，同期开设了乌克兰艺术设计展区、中华传统文化工作坊，设置了传统水墨、沾染与3D打印艺术体验活动，让来自波兰、韩国等高校的艺术设计专业教师与学生，有机会与中方学生一同体会中华传统文化工艺，增进彼此的文化交流与共享。

活动由“一带一路”中波大学联盟主办，北京工业大学、重庆交通大学、奥波莱工业大学、波兹南理工大学承办。来自中国、波兰、乌克兰等国的31所高校和机构代表、参赛选手约400人参加了开幕式。

(责编：刘婧婷、熊旭)