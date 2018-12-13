暖心！人大“学历最低”教授捐出百万奖金助学贫困生

“我是我校学历最低的教师，什么学历都没有，不是博士、硕士，连学士证书都没有。因为我们那时候只给一个毕业文凭，没有学士学位，所以我常常说，我什么‘士’都不是。”在中国人民大学，刚刚荣获第七届吴玉章人文社会科学终身成就奖的吴易风在颁奖礼上笑言。

这位自称人大“学历最低”的著名马克思主义经济学家，在发表获奖感言时表示得此殊荣“完全出乎意料”。他当即宣布，将所获得的100万元奖金全部捐献，用来设立贫困生奖学金，同时表示，他过世后的部分遗产也将加入这笔奖学金，以帮助更多困难学生。

吴易风说，他出生在江苏农村的一个贫苦农民家庭，没有机会受到正规的中小学教育，后来有幸考取了人大。因此，他深知“贫苦家庭出身受教育的困难”，所以决定捐出奖金设立贫困生奖学金。

“我马上就87岁了，来日无多，我已经跟我两个孩子商定并且写入遗嘱，在我过世后，我的部分遗产将加入这笔贫困生奖学金，主要是我现在的住房。”老人说，希望未来将房产所得也加到贫困生奖学金里面来，以“实现遗愿”。

1932年出生于江苏省高邮市的吴易风，1955年考入中国人民大学经济系，1959年毕业后留校任教至今，是人大首批一级教授，现为人大经济学院博导，兼任中央马克思主义理论研究和建设工程政治经济学课题组主要成员和西方经济学课题组首席专家等职务。

数十年以来，吴易风教授勤勉教学，治学严谨，桃李天下。他精通马克思主义经济学、西方经济学和外国经济思想史，著有《空想社会主义者的经济学说》《英国古典经济理论》等众多有影响力的论文、专著、译著以及《西方经济学》等代表性教材，是我国运用马克思主义方法对西方主流经济学进行系统批判性研究的领军者之一。

记者从人大获悉，吴易风曾荣获全国模范教师、资深翻译家等多项荣誉，2016年还获得在印度颁发的世界马克思经济学奖。

为纪念我国著名教育家、中国人民大学首任校长吴玉章，中国人民大学于1983年设立吴玉章奖金，2012年设立吴玉章人文社会科学终身成就奖，每年面向全国评选，以表彰在人文社会科学领域做出卓越贡献的中国学者，奖励金额为每人100万元。此前，邬沧萍、冯其庸、汤一介、陈先达、厉以宁等10多位著名学者都获此殊荣。(魏梦佳)

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