教育部:27万余所校外培训机构存在问题 77.42%已完成整改

人民网北京12月13日电 据教育部网站消息，教育部办公厅近日通报全国校外培训机构专项治理行动整改工作进展情况：截至2018年11月30日，全国共摸排校外培训机构401050所，存在问题机构272842所，现已完成整改211225所，完成整改率77.42%。

各地的县（市、区）整改情况

通报称，全国2963个县（市、区）已启动专项治理整改工作，其中1550个县（市、区）已基本完成专项治理整改任务，县（市、区）完成率52.31%。

其中：西藏所有县（市、区）已完成整改；浙江、安徽、河南、湖南、广西、海南、重庆、四川、贵州、甘肃、青海、新疆等省份及新疆生产建设兵团县（市、区）整改完成率达到60%以上；天津尚无全面完成整改的县（区）。

校外培训机构整改情况

通报指出，全国共摸排校外培训机构401050所，存在问题机构272842所，现已完成整改211225所，完成整改率77.42%。其中，西藏存在问题机构已全部整改；黑龙江、上海、安徽、河南、海南、甘肃、宁夏、新疆等省份及新疆生产建设兵团存在问题机构整改完成率在85%以上；河北、山西、江苏、浙江、福建、江西、湖南、广西、重庆、四川、贵州等省份存在问题机构整改完成率高于全国平均水平77.4%；山东、云南、湖北、北京、青海等省份存在问题机构整改完成率排在后五位；山西、江西、广西、四川、陕西等省份存在问题机构整改完成率较上期通报提升较快。

下一步工作要求

通报要求，各地要根据《教育部办公厅 国家市场监管总局办公厅 应急管理部办公厅关于健全校外培训机构专项治理整改若干工作机制的通知》要求，充分发挥多部门合力，解决整改面临的困难。教育部还将继续通过调度会、集中约谈、数据核查、公布进展和典型案例等方式指导督促各地工作，各地也要采取相应措施，加大工作推进力度，确保2018年底完成集中整改任务。

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