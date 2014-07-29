《清单》只是底限要求 鼓励高校拓展公开范围

原标题：推进高校信息公开 提高教育工作透明度

为进一步推进高等学校信息公开工作，教育部公布了《高等学校信息公开事项清单》（以下简称《清单》）。日前，教育部办公厅负责人就有关问题回答了记者的提问。

问： 教育部为什么要制定《清单》？

答：一是推进教育系统信息公开、提高教育工作透明度的需要。党的十八届三中全会要求推行权力清单制度，依法公开权力运行流程。完善党务、政务和各领域办事公开制度，推进决策公开、管理公开、服务公开、结果公开。国务院有关会议多次要求要切实做好高校信息公开工作。国办《2014年政府信息公开工作要点》要求深化高校招生信息和财务信息公开。近年来，教育部大力推进全系统信息公开工作，制定发布《教育部机关政府信息公开办法》《高等学校信息公开办法》等系列制度，要求重大政策出台都要配套信息公开，特别要细化高校招生和财务等重点领域信息公开内容、规范公开程序、扩大公开范围，切实加强监督。制定《清单》，是推进教育系统信息公开工作的重要内容，有利于提高工作透明度，确保教育工作在阳光下运行。

二是推进教育治理体系和治理能力现代化的需要。《清单》的发布实施，充分体现教育部党组把教育领域信息公开工作上升为推进教育治理体系和治理能力现代化的重要方面，充分发挥信息公开作为高校完善内部治理、接受社会监督的重要手段作用。

三是保障师生员工和社会公众的知情权、参与权、表达权和监督权，办好人民满意教育的需要。高校招生、财务、人事等信息都是人民群众广泛关注的重点领域，制定《清单》，有利于保障师生员工和社会公众的知情权、参与权、表达权和监督权，更好地发挥社会支持和监督作用。

问：《清单》是基于什么制定的，与《高等学校信息公开办法》是什么关系？

答：教育部围绕“公开什么最有效、以什么方式公开最有效、怎样监督最有效”三个方面研究制定了《清单》。

《清单》内容的制定，主要基于四个方面的考虑：一是内容覆盖全面。清单事项基本覆盖了高校应主动向社会公开的内容，是对《高等学校信息公开办法》主动公开内容的细化和深化。同时，根据中央国务院要求和征求意见情况，增加了许多新的事项。二是突出师生和群众关切。就高校招生、财务、人事等人民群众广泛关注的重点领域信息，进一步细化内容、明确范围，细化到具体条目。三是有政策法规依据。清单各事项均注明了公开的相关法律、法规、规章和政策文件依据，做到于法有据、于规有循。四是可操作可监督。50条清单均是具体指标，既可以按条督查高校是否做到公开，又可以清单为基础设计指标体系开展测评，便于公开、便于评测、便于督查。