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各种原因促学生骑电动车 交警:16周岁以上才可骑

2013年02月28日10:38 | 来源：齐鲁晚报
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　　27日,本报《女高中生骑摩托撞上面包车》报道了泰城一高二女生骑摩托车撞上一辆面包。记者调查泰城各大学校发现,尽管学校有所要求,但因家远、时间紧、图快等原因,学生大多选择骑电动车上学。有的高中电动车少则600辆,最多达到近900辆,几乎没有学生选择戴头盔,一旦发生事故十分危险。

　　电动车不能进校,只能门外“排队”

　　27日上午9点,记者在泰山中学门口看到,学生上学骑的电动车把学校门口两侧的人行横道堵得严严实实,而在学校校门口斜对过的电动车停车场内,有很大一片闲置地没有学生放电动车。

　　“我没交电动车管理费,平时就把车停在学校周边商铺门口。学校内的车棚有很大的空地没用,为什么电动车不能进校门,电动车一辆近两千块,万一丢了谁负责。”一位高一学生抱怨。

　　记者随后走访泰安一中、泰安二中两所高中。泰安一中把校门口两侧的人行道当作停车场,无论电动车还是自行车都在一起放。一位附近商铺的老板说,一中里面没有停车的地方,青年路很窄,到放学十分混乱。看他们骑车特别担心,毕竟电动车车速很快。

　　在泰安二中,学校允许学生把电动车放入校内,可在学校门口的人行道上依然停了很多电动车。一位高二学生说,“我们学校要求进校门必须下车,电动车很沉不如自行车好推,有时怕耽误时间,图省事直接放在人行道上,也会担心丢。我家在乐园小区附近,骑电动车快了也就二十分钟,骑自行车四十分钟都不一定到。”

　　依不依孩子,家长“心太软”

　　27日中午,家住南关的李女士,在泰山中学本部校门口骑着电动车接孩子放学,她的儿子现在上高二,今天没骑车,李女士特意下班之后骑电动车来接他。

　　“孩子刚上高中时考虑路程远,家里给他买了一辆自行车,他骑了一年,嫌自行车又累又慢,非要骑我的电动车上学。现在他上学偶尔骑电动车,今天早上我骑电动车来送他,中午再来接他。”李女士说。

　　不一会儿,李女士的儿子走出校门,长得比李女士高半头,他说:“我这么大了还要妈妈来学校接我,同学看了会笑话,回去的路上,我骑车带着妈妈。一直想有一辆自己的电动车,家里还没答应给我买。”

　　李女士无奈地说:“我们不愿让他骑电动车,毕竟学校老师不让骑,现在想想既然孩子都大了,有条件就给他买吧。”

　　像李女士一样纠结让不让孩子骑电动车的家长还有很多。家住松园小区王岩女士的孩子上高一,王女士说:“老师一直强调,让他们注意交通安全不能骑电动车,我们家长按道理应当配合学校老师,现在孩子天生叛逆,一个骑个个都骑,我闺女说她几个好朋友都是结伴骑电动车上学。”

　　为学生交通安全 学校真得出“狠招”

　　据了解,为了保证安全性,泰山中学特地在学校对过开辟出一个专门的电动车停车处,但仅有300多名学生选择在此停放,还有近300名学生选择放在学校门口。

　　泰山中学周校长说,早在去年9月份就禁止电动车进校了,主要还是为了学生们的安全。

　　周校长告诉记者,学校虽然提出要求,但有些学生并不遵守,学校担心骑电动车上学的学生在校内出危险,出于安全考虑,才做出这个决定。

　　据记者估计,泰山中学有近600辆电动车,在泰安二中,1200多辆车中电动车达到近900辆。泰山中学一位老师表示,电动车比较贵重,不让电动车进校也是想通过此项措施,减少学生攀比购买电动车的数量。

　　27日中午12点放学时,因电动车数量多,泰山中学学生骑着电动车几乎“走不动”,到了不拥堵的地方,学生们的车速立马快起来,很多电动车后座都会带着自己的同学,几乎没有学生选择戴头盔防护。

　　泰安二中王惠老师说,学生家近最好选择步行,家远的不得不骑电动车,可以教育他们遵守交通规则。他们需要自己懂得看信号灯、车速不要太快,自觉遵守秩序。“老师说得再多,不如他们自己真的去做。”

　　不到16周岁 不该骑电动车

　　泰安市交警支队二大队战队长表示:根据《中华人民共和国道路交通安全法》和《山东省实施道路安全法办法》规定,电动车参照非机动车来进行管理,因此16周岁以上的人都可以骑电动车,但18周岁以上才允许驾驶机动车包括摩托车。

　　对于高中生来说,骑电动车没有制止的规定,但必须要遵守交通法规,行驶非机动车道,遵守信号灯。

　　学校不让学生骑电动车,属于学校内部规定,不准电动车进学校内停放,使得车辆停放在道路两旁、占据人行道,既不合理也不安全,甚至常会发生车辆丢失的事件,即使学生丢失车辆也得不到查找的保障。

　　对于泰山中学门口人行道上电动车停放的问题,战队长表示,照顾到学生们的需求,交警也是加大了管理力度,每天都会加岗到学校门口,现场指导学生进行电动车的停靠,做到电动车车头都朝外,整齐划一,并且要求学生将人行道上的盲道腾出来,以方便行人。

　　战队长说,希望学校和家长都能加强配合,才能让学生上学、放学路更安全。

(来源:齐鲁晚报)

(责编：何淼、李昉)

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