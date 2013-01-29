期末考试终于结束，当大部分的学生们都兴高采烈欢呼“解放”，高高兴兴回家团聚，享受期盼已久的寒假生活时，却有这么一些孩子，他们不走寻常路，有的自发去了农村田间地头，有的挑战自己进行极限学习，有的远走他乡去国外实习……在这些另类的寒假安排中，是否让你大开眼界？

□寒假故事

最赚钱寒假

10岁学生寒假开网店

上周五期末考试后，重庆北部新区星光学校4年级(5)班的王榆涵松了一口气。终于迎来了寒假，有时间好好打理自己开业仅3个多月的淘宝店了。

点开网店首页，重庆怪味胡豆、合川桃片、江津米花糖、白市驿鸭舌等22种各式重庆特产食品图映入眼帘，价格相比市面同种类产品偏低。

对于王榆涵来说，在网上开店尚属试水。此前他曾批发玩具到家附近的超市门前练摊，亏了十多元。王榆涵写过一篇关于励志书籍的读后感：“我应该尽快自力更生，不能一辈子依靠父母。”

经过和父母多次商量，并展开市场调查，王榆涵决定卖重庆特产。他介绍，出门就是小食品批发市场，进货方便、价格合理。父母代缴了1000元诚信保证金，还另外买了一台笔记本电脑。

“我在学校的家长QQ群和班级的QQ群里发了自己开店的消息。”班主任立即拍下6袋食品以示支持。第二天，王榆涵把同学预订的200多元零食一并邮寄到班级里。自此以后，通过同学、家长们口口相传，王榆涵的网店逐步走上正轨，甚至有家长拍下万元大单做公司年货。

自开淘宝店以来，王榆涵学会了在网上付款、转账等基本理财方法。如果你问他是否还担心亏本，他会微笑着告诉你，“尽自己努力就行，即使生意亏了我也不吃亏，因为我学会了许多学校里没法学到的技能。”

最新鲜寒假

留学生体验中国年

来自乌兹别克斯坦的姑娘拜尔今年寒假不打算回家，而是准备在中国体验过年的热闹氛围。

拜尔去年9月份才入学，是汉语言专业的一名留学大一新生。这几天，拜尔已经和同学们收拾起行囊，准备在寒假结伴中国游，他们的首个目的地是海南。过完年，他们准备去乌镇。

虽然来中国时间不长，但拜尔的汉语已经说得很不错了。对于中国的春节，拜尔一直非常向往，拜尔说，自己最想做的是放鞭炮、包饺子、逛庙会，更想通过寒假多了解一些中国春节的民俗，顺便体验各地的美食。说到这里，拜尔还用一口北京味儿的普通话说道：“我也要做个吃货！”

提到中国菜，拜尔说，她最喜欢的是中国的川菜、火锅、烤鸭、饺子……说起吃的，拜尔显得十分兴奋。拜尔介绍说，在乌兹别克斯坦，新年是1月31日，也很热闹，比如家里的亲戚和朋友们都会聚在一起唱歌、跳舞。虽然今年不能回去过年，但拜尔也并不觉得遗憾。她说，父母也支持她趁着年轻多开阔一下眼界，多看看，多体验。

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最精彩寒假

国外演出感受国外文化

石景山区古城中学有一个楼梯艺术团。当时由于校舍紧张，没有专门的音乐教室进行合唱排练，学生们只得站在教学楼的楼梯上进行合唱练习和演出。因此，这个合唱团也被称为“楼梯合唱团”。

去年，孩子们收到邀请，前往维也纳金色大厅进行表演。今年寒假，楼梯艺术团的学生们还将前往美国林肯艺术中心进行新年表演。已经上初一的陈宇佳在假期就随艺术团前往异国度过了精彩的假期。

陈宇佳说，她在六年级时作为学校资助的优秀学生，与楼梯艺术团一同前往了维也纳金色大厅。“当时女生都穿着红色的旗袍，男生穿着中山装”，陈宇佳说，“金色大厅里的回声特别好，大家是第一次在这样的环境里演唱，表演结束的时候，观众们站起来鼓掌，有很多学生激动得哭了”。她说，这是她经历的很有意义的一次假期。特别是在陌生的国家里，接触不同的人，让她觉得眼界得到了开阔，一些有趣的经历也让她记忆深刻。陈宇佳说，在街头，她看到一尊雕像，走近看时“雕像”却动起来，“原来是真人”，陈宇佳笑着说。

最挑战寒假

文科学生参与极限学习

在清华其他学生结束了期末考试忙着回家时，80多名来自清华各个院系的学生将接受一个极限挑战，他们将组成8支队伍，从零起点出发，经过80小时的连续极限学习，完成“自动化海盗屋子配送系统及海上石油城开发”的任务。这可以说是一个打破传统课程观念的实验性课程。

课程负责老师顾学雍表示，这门课是极限学习。因为80个清华学生虽然有着各自的学科背景，但是对很多完成项目需要的知识是零起点，他们需要在80多个小时中现场学习实践。除了工科院系的学生，还有新闻、心理、经管、法学等文科院系的学生参与。

和过去老师出题、学生解题的形式不同，这次是分成了“挑战方”和“任务方”，“挑战方”是指教师和参与教学活动的学生，他们的共同任务是设计一系列具有挑战性的学习任务，交给“任务方”。为了设计出可行的任务，他们也必须在开课前完成所有任务的可行性测试，撰写文档或者设计情景来引导“任务方”。“任务方”的80个学生分成8组，用竞争性的办法在4天内互相合作完成任务。为了模拟实际情景，4名人大法学院的硕士学生被请到现场，成立了“专利局”和“法庭”。

最爱心寒假

大二学生指导高中生填志愿

北京电影学院大二学生李申早早就安排好了寒假的行程——指导高三学生学会填报志愿，进行人生规划。

李申是星空助学项目的发起人和负责人。星空助学项目是在清华大学enactus团队下组建成立的人生规划类项目，致力于通过讲座、网站等方式引导中学生关注大学专业建立人生规划意识，编写教育部最新课程目录类为单位的专业介绍，帮助中学生走出专业误区。

李申说，他在接触中学生群体时，发现多数中学生的人生规划意识还不强。一些中学生只有自己理想的大学但没有目标专业。“高中生如果对大学专业不做细致研究，停留在只有字面的粗浅理解，可能直接导致进入大学选择了一个自己不熟悉甚至是厌恶的专业，会对大学生活的开展十分不利。”李申认为。

“如果能让中学生提前了解到招生简章上一个个专业背后的真面目，那即使他们将来发现这个专业并不如预期的美好，或者发现有些专业课业负担很重，或者发现就读的专业与自己想象中的区别很大，但因为提前有所准备，就具备了足够的宽容度，可以接受，少一些后悔。”李申坦言。

为了指导中学生填报志愿，李申不仅自己进行专业研究，还集结了清华大学、北京大学、上海交通大学、北京师范大学等名校的多名学生共同加入星空助学项目。

最务实寒假

城里孩子到农村社会实践

中国农业大学水利土木工程学院大二学生张林放寒假没有直接回老家，而是带着一支8人的小团队来到了湖南岳阳康王乡小乔村，走到田间地头、每一户农民家里做农业政策的宣传、农业知识的普及、实地调研以及支教活动。在他的小团队里，很多的城里孩子是第一次真真切切走到了农村。

张林在大一寒假就参加了这类的实践活动，可是这次带队还是让他觉得困难重重。8名大学生坐了16个小时的硬座火车到了岳阳后，换了一次长途大巴再换了一次乡村交通路线才到了小乔村。困难也接踵而至，首先这些城里长大的孩子基本都不会做饭，“我们轮班做饭，可是真的只能是将就着吃，刚刚开始时，我们甚至连油盐酱醋都认不清。”除了吃饭，张林他们三个男生要挤着一张床睡，没有暖气的房子被子又很单薄，男生们只能睡紧点取暖。没两天，团队里就有人闹着想回家。

作为“送知识去家乡”的活动，小团队带来了5袋高端科研培育的种子送给乡亲们试种，还筹集了一些农业知识普及的书籍和光盘。村长还带着他们参观了农村里的很多小型企业，比如苗木厂、机筛厂、养殖场等。

张林告诉记者，如果不来参加实践活动，他的寒假生活也就是上上网，出门吃饭聚会。而到农村去，则真正实现学以致用，另一方面他作为队长也通过这次实践，学会了如何与村民沟通，和领导接洽，怎么样去化解团队的矛盾，锻炼了自己的能力。

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□专家说法

利用寒假自我调整

北京中小学信息咨询中心主任温方认为，寒假并非是完全放假，学生应当利用寒假进行自我调整和个性教育。具体采用什么样的方式规划寒假，最好因人而异、量力而行。

温方介绍，临近寒假，学生们咨询的问题多数与寒假安排相关。是全心学习报各种辅导班，还是好好休息过春节与家人团圆？是出国体验，还是做一些力所能及的社会实践？学生和家长时常会在这些选择上产生矛盾。一方面家长非常担心，怕孩子放假在家没人管；另一方面孩子害怕到不熟悉的亲戚家中受拘束，或者觉得别人过春节自己天天学习太委屈。

对于寒假如何安排，温方建议，如果平常的学校学习没有欠账，那寒假家长大可以放心让孩子好好休息。如果平常的学习有欠账，那最好利用寒假查漏补缺，省得一步跟不上步步跟不上。如果有条件，也可以考虑出国体验或者到农村去体验，但都需要有人引导，既要注意安全，也要避免因为不同生活状态的冲撞而产生一些偏颇的看法。比如之前就曾有学生出国之后大骂中国教育，只信任自己所看到的，不相信家长的劝说，认为国外学校特别自由，没有繁重的学习压力，迫切要求家长给自己转学到国外。

□学校精彩寒假

办发布会展示社会实践

北京市中关村三小德育办主任吴霄介绍，对于这个寒假，学校启动了“大家三小，美丽中国行”的活动。学校和全国55个少数民族学生都有联系，因此，要求学生们在寒假中以美丽民族、美丽风光、美丽家乡、美丽行为、美丽中国节日为主题展开社会实践。开学后，学生们将举办自己的新闻发布会进行展示。

吴霄说，今年元旦，学生们已经给全国各地的55个民族同学寄出了2000多张贺卡，在春节期间，学校要求学生们在玩耍的同时，了解少数民族各自的特色，结合假期生活，把自己的所看、所想记录下来。可以制作成手抄报或是演示文稿、微电影等形式。下学期开学后，会鼓励学生们以新闻发布会的形式，向老师和同学展示。

做短片体验小问题项目研究

在北京石景山杨庄中学，今年寒假对网络试验班学生推出了体验小问题项目研究的活动。

据了解，学校放假前，组织学生参观了国家科学图书馆、中央电视塔、海洋馆等地方。网络班综合实践活动的特色之一就是运用先进的电脑软件作为作品的展示工具。此次，学校选用的软件是制作短片的绘声绘影技术，作品短片的完成需要学生们共同合作拍摄活动中的人物、场景，用镜头记录活动中的点点足迹，让学生们通过动手，锻炼团队协作能力。

此外，学科指导教师的引入是最近几次网络班综合实践活动一种比较成功的尝试。不同学科背景的教师结合本专业特点以及参观地点特色，学生一起商讨、确定、开展活动小主题研究，使学生的综合实践活动更具知识性、科学性、目的性，真正做到了使学生在玩中学、学中玩。

学生“职业世界探索之旅”

北京市苹果园中学教科研室在寒假牵头设计了名为“职业世界探索之旅”的综合实践类课程。通过学生到父母单位上班两天来了解不同的职业特点，为自己的职业生涯规划奠定基础。目前，“生涯规划”越来越受到学校的重视，特别是高中阶段是职业生涯规划的重要探索期。为此，苹果园中学开展“职业世界探索之旅”寒假综合实践课程。要求每个学生到父亲或者母亲的单位随其上班两天。其间，学生观察父母的工作内容，了解父母工作单位的基本情况、工作性质、部门分工、工作任务等，填写完成职业探索之旅记录表。同时，每个学生还要制作一张“手绘展板”，包括父母单位有代表性的照片、父母所从事工作的简要介绍，工作环境、工作内容、从业者选拔要求、工资待遇、发展前景等。

学校表示，希望通过对父母所在单位的岗位实习，能够了解更多的职业类型和从业要求，对未来的职业规划起到指导作用。

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□少年宫活动

39项趣味活动度寒假

今年寒假，东城区青少年课外活动指导服务中心围绕“蓝天工程——阳光假期”活动主题，策划组织39项主题活动，引导广大青少年走进社会大课堂，参与丰富多彩的社会实践活动，度过一个精彩的假期。

东城区青少年科技馆推出奇妙的“味道”科学一日营。学生们体验西餐烹饪和茶叶辨别，了解西方饮食文化和中国茶文化。在东城区崇文少年宫“绿色生命”主题教育理念下，学生们可以体验环保瓶盖“快乐拼拼看”拼图游戏，并进行“我心中的绿色少年宫”绘画活动。在“中国风”主题冬令营——“弹性的秘密”航模普及制作活动中，同学们通过制作、试飞、调整等环节的亲身动手体验，普及航模知识，并锻炼协调能力和识图能力。

大世界寒假阅读“嘉年华”

今年寒假，青少年阅读体验大世界举办阅读嘉年华，为小读者们设计了阅读体验、活动表演、游乐项目及巡游活动，此外还特别设计了三个阅读主题空间。

据悉，此次由青少年阅读体验大世界倾力打造的寒假阅读“嘉年华”主要划分六个主题活动区域：幻想大道、僵尸大本营、童话城堡、未来世界、成长天地、影音好莱坞。

到访幻想大道的小读者们将有机会与经典电影（如：《哈利·波特》《暮光之城》《纳尼亚传奇》《爱丽丝梦游仙境》等）中的人物一同展开他们的魔幻旅程。在僵尸大本营里，将以好玩的“植物大战僵尸”为故事情节展开。让小读者由不分五谷，到熟悉植物的整个生长过程。此次大世界寒假阅读“嘉年华”系列活动将持续到2月24日。

中外专家带队云南科考

今年寒假，东城区青少年科技馆与中国科学院京区科学技术协会联手主办“天地生”综合实践科考营活动。活动期间，学生们将远赴云南西双版纳，与中科院各学科领域的专家和外国科学家们进行零距离交流。

据科技馆相关负责人介绍，本次冬令营历时9天，学生们可以在滇池草海大坝，和中科院鸟类学家一起，用专业的望远镜进行鸟类观测和行为研究活动，体验观察红嘴鸥等鸟类与人类和谐共处。在古生物学家的带领下，学生们将有机会探索世界级恐龙化石埋藏遗迹，并前往化石剖面，亲手修复恐龙化石。同时，孩子们还能跟随植物学家的脚步，沿科研路线穿越热带雨林，体验原始生态环境中动植物的自然状态，锻炼团队合作和意志力，树立科学保护热带雨林的环保意识。另外，学生们还能走进傣族村寨，体验傣族早市，学习地图科学绘制方法，更深入了解少数民族生活文化。

石景山办欢乐家庭大闯关

今年寒假，石景山区青少年活动中心将举办家庭大闯关活动，进场时每个家庭（学生及一名家长）得到一张活动卡片，上面有各项活动名称，每个活动获胜的家庭将得到通关印章一枚，集合5枚印章即有小礼品奖励。

此次活动共有三项内容：第一关，植物大战僵尸；第二关是两人三足；第三关是智慧大比拼，进行“猜灯谜”活动。活动将在2月3日（周日）10:00-11:30进行。

汽车总动员了解环保汽车

今年寒假，东城区青少年科技馆开展“汽车总动员”中小学生寒期科技冬令营活动。学生们不仅可以走进北汽高级技工学校参观汽车生产线，还有机会试乘试驾。

每期参加冬令营的学生将被分为AB两组,每组50—100人。A组学生学习汽车文化知识，包括发动机、汽车底盘、车身电气等汽车的所有部位将全部展示，让学生对整车有全方位的认识。B组学生将率先参观新能源汽车公司，学生不仅可以零距离接触新能源环保汽车，参观汽车生产线，还有试乘试驾的机会，在专门的试乘车道上过把瘾。

刚参加过汽车总动员的府学小学五年级学生陈辰说，“以前看爸爸开车，一拧钥匙就能走，觉得很神奇。这次学了发动机的知识，才知道是怎么回事。”

据府学小学教育处相关负责人介绍，这次汽车总动员活动很受学生青睐，尤其是男孩子报名踊跃，共有50多人报名参加，主要是四、五年级的学生。很多学生在老师的指导下，活动前期就做了不少功课。参加了活动的学生还将把自己的所见所闻所感，汇集成文字，与小伙伴们分享。（漫画谢瑶 记者周逸梅张晓鸽郭莹李琦）

(来源:京华时报)

(责编：李昉、孙竞)