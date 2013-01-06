2013年全国硕士研究生入学统一考试教育学真题

2013年全国硕士研究生入学统一考试

教 育 学

一、单项选择题：l～45小题，每小题2分，共90分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题目要求的。

1.凯洛夫《教育学》曾对我国教育理论与实践产生过重大影响，其思想的主要特点是（）

A.用心理学解释教育学过程

B.强调教学过程最优化

C.强调知识的系统学习和教师的主导作用

D.重视智力发展和创造性培养

参考答案：C

考查知识点：第六章外国现代教育：苏联教育的发展之凯洛夫的《教育学》

2.教师帮助和指导学生学会身份认同和角色定位，使其自觉按照角色要求为人处世。这体现了教育的（）

A.个体社会化功能

B.个体个性化功能

C.个体谋生性功能

D.个体享用功能

参考答案：A

考查知识点：第三章教育与社会发展：学校教育在人的身心发展中的作用之个体社会化

3.有西方学者研究发现，美国大多数教师出身于中产阶级，习惯用中产阶级的价值观作为奖惩的标准，即不合乎他们的要求就要受到处罚。这实质上是教师在利用教育对文化进行（）

A.传递

B.选择

C.创造

D.传播

参考答案：B

考查知识点：第三章教育与社会发展：教育的文化功能之教育的文化选择批判功能

4.教育之所以能促进儿童发展，根本在于儿童发展上具有（）

A.阶段性

B.顺序性

C.不平衡性

D.可塑性

参考答案：D

考查知识点：第四章教育与人的发展：人的身心发展的主要特点

5.马克思主义经典著作认为，实现人的社会全面发展的基本途径是（）

A.发展生产力

B.消灭社会分工

C.普及教育

D.教育与生产劳动相结合

参考答案：D

考查知识点：第五章教育目的与培养目标：马克思主义关于人的全面发展学说

6.根据《中华人民共和国教育法》的规定，下列属于我国基本教育制度的是（）

A.学区教育制度

B.成人教育制度

C.教师教育制度

D.教师资格制度

参考答案：

考查知识点：

7.某类课程的组织形式如右图所示：这类课程是（）

A.相关课程

B.融合课程

C.广域课程

D.核心课程

参考答案：C

考查知识点：第七章课程：课程类型之综合课程、广域课程

8.学生围绕自己和教师订立的学习契约开展自学和独立作业的教学组织形式是（）

A.文纳特卡制

B.道尔顿制

C.特朗普制

D.曼海姆制

参考答案：

考查知识点：

9.为避免灌输与说教而大量使用道德问题情境激发学生角色认取（role taking）和主动思考的德育模式，除道德模式外，还有（）

A.体谅模式

B.价值澄清模式

C.社会学习模式

D.集体教学模式

参考答案：A

考查知识点：第九章德育：德育模式之体谅模式

10.根据《中华人民共和国教育法》，学生受教育权的具体内涵是（）

A.学生有参加教育教学计划安排的各种活动，使用教育教学设施，设备，图书资料的权利

B.学生有对学校给予的处分不服向有关部分提出申诉的权利

C.学生有按照国家规定获得奖学金或助学金的权利

D.学生有毕业或结业时获得学位证书，学位证的权利

参考答案：A

考查知识点：第十章教师与学生：学生的权利和义务

11.20世纪80年代以来，我国教育改革逐步由外延式发展转向内涵式发展，鲜明反映这种转型努力的标志性文献是（）

A.中共中央关于教育体制改革的决定

B.《中国教育改革与发展纲要》

C.《中共中央，国务院关于深化教育改革、全面推进素质教育的决定》

D.《国家中长期教育改革和发展规划纲要》

参考答案：

考查知识点：第六章教育制度：1949年以来我国的教育制度

12.当代中等教育发展的总体趋势是（）

A.普通教育与职业教育向融合

B. 普通教育与通用教育向融合

C. 普通教育与初等教育贯通

D. 普通教育与高等教育贯通

参考答案：A

考查知识点：第六章教育制度：学校教育制度

13.从20世纪50年代开始，挪威各地用了将近20年的时间陆续将义务教育的结束年龄从14岁延长到16岁。有研究者根据50年代末—60年代初挪威征兵时的智力测验数据，对那段时期10.7万人应征入伍的19岁青年男子的智商得分进行研究。统计与分析发现上学9年者的智商平均得分比上学7年者高出7分，比上学8年者高出4分，经检验差异显著。这项研究成果表明（）

A.学校教育能够提高人的智商

B.当时测定智商的工具和方法相当完善

C.学校教育并不能显著提高人的智商

D.智商的高低影响受教育年限长短

参考答案：A

考查知识点：第四章教育与人的发展

14.《学记》将大学教育的年限划分为两个阶段，第一阶段从第一年到第七年，第二阶段从第八年到第九年，第九年考试合格，称之为（）

A.博士

B.大成

C.翰林

D.大儒

参考答案：

考查知识点：

15.在儿童学习语言的问题上，颜之推认为应该（）

A.重视学习通用语言

B.重视学习本地方言

C.尽可能掌握多种方言

D.尽可能掌握不同阶段的语言

参考答案：

考查知识点：

16.广文馆的设立表明唐代政府（）。

A.重视来唐留学生的教育

B.加强教育的等级性

C.重视科举考试

D.加强博通人才的培养

参考答案：B

考查知识点：第一章中国古代教育：封建国家教育体制的完善之唐代官学教育管理制度——六学一馆。

17.以下传统识字教材按编写时间顺序排列，正确的是（）。

A.《急救篇》《千字文》《三字经》《百家姓》

B. 《千字文》《三字经》《百家姓》《急救篇》

C. 《三字经》《百家姓》《急救篇》《千字文》

D. 《急救篇》《千字文》《百家姓》《三字经》

参考答案：D

考查知识点：第一章中国古代教育：私塾与蒙学教材

18.在中国近代教育史上，基本消除受教育权上的性别差异，规定小学可以男女同校的学制是（）。

A.壬寅学制

B.癸卯学制

C.壬子癸丑学制

D.壬戌学制

参考答案：C

考查知识点：第二章中国近代教育：近代教育体制变革之民国初年壬子癸丑学制。

19.为了对民众进行思想启蒙，维新教育所采取的区别于洋务教育的一项重要举措是（）。

A.改革科举

B.发行报刊

C.兴办学堂

D.译介西书

参考答案：B

考查知识点：第二章中国近代教育：近代教育体系的建立之维新派的教育实践。

20.不是教育了一切人，才可以改造社会，二是改造了社会才可以有好的教育，这一主张出自“五·四”新文化运动时期（）。

A.倡导工学主义的知识分子

B.倡导国家主义的知识分子

C.具有共产主义思想的知识分子

D.具有平民主义思想的知识分子

参考答案：B

考查知识点：第二章中国近代教育：新文化运动时期和20年代教育思潮与教育改革运动之国家主义教育思潮

21.20世纪20年代的教育独立思潮，除要求教育经费独立，教育行政独立，教育脱离宗教而独立之外，还要求（）。

A.教育立法独立

B.教育教学权独立

C.教育内容独立

D.教育督导独立

参考答案：C

考查知识点：第二章中国近代教育：近代教育体制变革之蔡元培的教育死刑与实践。

22.1928年5月，中华民国大学院第一次全国教育会议提出整理《整理中华民国学校系统案》，颁行“戊辰学制”，该学制颁定后进过多次局部的曾该和调整，越来越重视（）。

A.乡村教育

B.普通教育

C.师范教育

D.职业教育

参考答案：D

考查知识点：第三章中国现代教育：戊辰学制。

23.陶行知为了改变农村的教育面貌，探索了乡村教育的新模式，他提倡的教育模式是（）

A.学友制

B.小先生制

C.学徒制

D.实习制

参考答案：B

考查知识点：第三章中国现代教育：陶行知的生活教育思想与实践。

24.日本大化革新时期所建立的贵族学校教育制度仿照于中国的（）

A.汉代教育制度

B.唐代教育制度

C.宋代教育制度

D.元代教育制度

参考答案：

考查知识点：

25. 在古希腊罗马教育中，雅典教育与斯马达教育，古罗马教育的主要区别是（）

A.重视军事教育

B.重视女子教育

C.倡导身心和谐发展教育

D.加强国家对教育

参考答案：

考查知识点：

26.下列表述中，体现洛克绅士教育主张的是（）

A.健康之精神寓于健康之身体

B.身体健康重于精神健康

C.精神健康重于身体健康

D.禁欲与惩罚可以促进精神健康

参考答案：

考查知识点：

27.赫尔巴特教育过程分别为相互联系，前后衔接的三个部分，即（）

A.统觉，教学和训育

B.兴趣，教学和训育

C.联想，教学和训育

D.管理，教学和训育

参考答案：

考查知识点：

28.19世纪德国教育家洪堡推动新大学运动，制造了柏林大学办学模式，为大学增添了（）

A.人才培养功能

B.科学研究功能

C.社会服务功能

D.文化传播功能

参考答案：

考查知识点：

29.西方在近现代教育发展中逐渐形成了不同类型的教育行政管理体制，其中以地方教育当局为主体、中央教育行政机构与地方教育相结合的教育行政领导体制形成于（）。

A.英国

B.法国

C.美国

D.德国

参考答案：A

考查知识点：英国教育的发展：《巴尔福教育法》与教育行政管理体制的变化

30.“教育即生活”是杜威教育本质论的基本观点之一，其主要含义是（）。

A.教育是未来生活的预备，而不是儿童生活的过程

B.教育不是未来生活的预备，而是儿童生活的过程

C.教育是学校的生活，而不是儿童的生活

D.教育不是学校的生活，而是儿童的生活

参考答案：B

考查知识点：杜威“教育即生活”的教育思想

31.20世纪五六十年代，苏联教育理论界开展了一系列关于教育与发展的教育实验，形成了实验教学论体系，其代表人物是（）。

A.马卡连柯

B.赞科夫

C.巴班斯基

D.苏霍姆林斯基

参考答案：B

考查知识点：苏联教育的发展，赞科夫的发展性教学理论

32.20世纪60年代英国开始改革以文法中学、技术中学、现代中学为主体的“三分制”中等教育体系，试图消除不同类型学校的学生在就业和升学方面的不平等，大力推动建立（）。

A.统一学校

B.国立中学

C.中间学校

D.综合中学

参考答案：D

考查知识点：英国《1944年教育法》

33.1959年，美国科学院召开了改进中小学自然科学教育的会议，从而掀起60年代以加强基础学科教学、编写新教材、注重学科概念与体系为核心的课程改革运动，这场运动所体现的教育思潮是（）。

A.改造主义教育

B.要素主义教育

C.结构主义教育

D.永恒主义教育

参考答案：B

考查知识点：第六章外国现代教育：现代欧美教育思潮之要素主义教育。

34.根据马斯洛的需要层次理论，下列选项属于缺失性需要的是（）。

A.自我实现的需要

B.自尊的需要

C.认知的需要

D.审美的需要

参考答案：B

考查知识点：第四章学习动机：需要层次理论

35.学习单词basket（筐子）有助于学习basketball（篮球）。这里所产生的迁移是（）。

A.顺应性迁移

B.低路迁移

C.水平迁移

D.特殊迁移

参考答案：A

考查知识点：第五章知识的建构：知识的应用与迁移。

36.下列尚未发生学习的现象是（）。

A.杯弓蛇影

B.蜜蜂采蜜

C.望梅止渴

D.老马识途

参考答案：A

考查知识点：学习的定义：学习由于经验所引起的行为或思维的比较持久的变化。

37.某学生做作业时，常常依据身边老师的面部表情来判断自己做题的对错并迅速更改答案。这位学生的认知风格很可能属于（）。

A.场依存型

B.场独立型

C.冲动型

D.沉思型

参考答案：A

考查知识点：心理发展的差异与教育：认知方式的差异与教育，场独立型与场依存型。

38.某学生很怕猫，老师先让他看猫的照片，与他谈论猫，再让他看关在笼子中的猫，最后让他摸猫、抱猫，帮助他逐步消除对猫的恐惧反应，这种改变行为的方法属于（）。

A.行为塑造法

B.系统脱敏法

C.松弛训练法

D.认知疗法

参考答案：

考查知识点：

39.某研究者试图用实验法来验试“灌输会窒息学生的创造力”这一研究假设。这种做法违背了教育研究的（）。

A.客观性原则

B.创新性原则

C.理论联系实际原则

D.伦理原则

参考答案：D

考查知识点：第一章：教育研究概论，教育研究的基本原则

43.“你曾经在考试中作过弊吗？”这是某研究者在“关于大学生学习现状的调查问卷”中的一个题目，这一题目存在的主要问题是（）。

A.过于书面化

B.词义含糊

C.带有暗示性

D.涉及敏感性问题

参考答案：D

考查知识点：第五章教育调查研究：关于问卷设计的基本要求

44.在教育测量统计中，适用于次数百分比统计而不适用于中位数，等级相关系统统计的测量类型是（）。

A.定名测量

B.定序测量

C.定距测量

D.比率测量

参考答案：A

考查知识点：第五章教育调查研究：测量调查的类型之定名测量。

45.归纳分析是定性分析的主要方法之一。在其他条件不变的情况下，如果某一现象（X）发生一定程度的变化，另一现象（Y）也随之发生一定程度的变化，那么前一现象X就可能是另一现象Y 的原因。这种归纳分析的方法是（）。

A.求同法

B.求异法

C.共变法

D.剩余法

参考答案：C

考查知识点：第八章教育研究资料的整理与分析：定性分析的主要方法中的归纳分析法。

二、辨析题：第46～48小题，每小题15分，共45分。首先判断正误，然后在阐明理由。

46.杜威实用主义教学主张儿童是教育的中心。

参考答案：

47.孔子私学以《诗》、《书》、《礼》、《乐》、《易》、《春秋》六种典籍教授弟子，这就是“六艺”教育。

答题要点：错误。

（1）孔子主要是以西周的六艺作为主要教学内容，吸收了有用学科，又根据现实需要创设新学科，虽袭用“六艺”名称，但对所教授的学科都做了调整，充实了内容。

（2）六艺是西周各级各类学校教育的基本学科，六艺具体指礼、乐、射、御、书、数。

（3）《诗》、《书》、《礼》、《乐》、《易》、《春秋》是孔子在创办私学教学过程中，对西周的文化典籍整理之后形成的六种教材。

48.当学生学习失败时，教师只需要引导他做努力归因就能激发其进一步学习的动力。

答题要点：错误。

（1） 根据维纳提出的成败归因理论，主要有六个因素：能力高低、努力程度、任务难易、运气好坏、身心状态、外界环境等。

（2） 学生最终将自己的成败归因为什么因素是受到多种变量影响的。如果将失败归因于努力就会产生羞愧和内疚，反而会对学生的动机产生负面影响。

三、简答题：第49～53小题，每小题15分，共75分。

49.简述知识中心课程的主要特点。

参考答案：知识中心课程论也可称为学科中心课程论，以斯宾塞、赫尔巴特、布鲁纳为代表。主张学校课程应以学科的分类为基础，以学科教学为核心，以掌握学科的基本知识、基本规律和相应的技能为目标。

50.简述“尊重学生”的基本内涵。

（1）尊重学生是新型师生关系对是师生关系中教师对学生态度的要求。教师尊重学生意味着教师要尊重学生的社会地位、尊重学生自在教育过程中的地位，充分尊重学生的人格、自尊，尊重学生的自主权和选择权。

（2）尊重学生特别要尊重学生的人格，保护学生的自尊，维护学生的合法权益，避免师生对立。教师处理问题必须公正无私，使学生心悦诚服。

51.简述梁启超关于教育作用和宗旨的观点。

答题要点：（1）梁启超认为国势强弱随人民的教育程度而转移。明确地将“开民智”与“兴民权”联系起来，认为“今之欲伸民权，必以广民智为第一义”

（2）他提出教育应当确立宗旨，应建立在对民族文化的优点和缺点有所分析选择，并广泛吸收世界各国文明的优秀成果的基础上；应包括德育、智育、体育，培养具有新道德、新思想、新精神、新的特性和品质的“新民”

52.简述操作技能学习的高原现象及产生的主要原因。

答题要点：（1）在学生动作技能形成中，练习到一定阶段往往出现进步暂时停顿现象，称之为“高原现象”。它表现为练习曲线一直保持在一定水平而不再上升，或者甚至有所下降。

（2）高原现象产生的原因主要有两个方面：第一，当练习成绩已经达到一定水平时，继续进步需要改变现有的活动结构和完成活动的方式，而代之以新的活动结构和完成活动的新的方式方法。第二，经过较长时间的练习，学生的练习的兴致兴趣会有所下降，甚至产生厌倦情绪，或者身体疲劳从而导致练习成绩出现暂时停滞的现象。

53.简述教育研究课题论证的基本内容。

答题要点：课题论证是研究者本人对所选定的问题进行分析、预测和评价，是对课题进一步具体化、明确化和系统化的过程。课题论证的基本内容主要有以下几点：

（1）课题价值论证。

（2）相关研究文献综述

（3课题研究基本思路论证

（4）课题研究步骤、方法及手段论证。

（5）课题研究可行性论证。

四、分析论述题：第54～56小题，每小题30分，共90分。

54.阅读以下材料，并按要求回答问题：

（1）从“教育的社会功能”角度，分析下列材料中观点的合理性；

（2）根据相关理论分析下述材料中的教育目的价值取向；

（3）联系学校德育实际，阐述下列材料中观点的现实意义。

夫教育目的不能仅在个人。当日多在造成个人为圣为贤，而今教育之最重要目的，在谋全社会的进度。-------若不骂人，不偷，不怒，不慌，不得罪于人等事，先时多为此道德高，然而此为消极的，于今不能谓此为道德。盖彼者，不过无疵而已，与社会虽有若无。今因于社会进步上着想，吾等当另定道德标准，谓“凡人能于社会公共事业，尽力愈大者，其道德愈高。否则，无道德可言。易言之，即凡于社会上有效劳之能力者-------，则有道德，否则无道德。”若斯数语，包含无限道理。愿诸生愿诸生用为量人量已之尺，相染成风，使社会上渐渐均用此尺，度己亦用此尺，量入则去，所谓社会自觉心，社会进步者不远矣。（节选自张伯苓：《以社会进步为教育目的》，1919年）。

55.试析近代西方自然主义教育思想的历史意义和局限性。

56.请在I、II道题中任选一题作答，若两题都答，只按第一道题的成绩计分。

I信息加工模型是以心理结构以及对这些结构执行的运作同所谓的认知过程，来描述人的学习与记忆的。阅读下图，并按要求答题：

（1）在答题卡上写出名字母所代表的术语。

（2）按照图中的字母次序，分别对所写出的术语作出解释。

（3）阐述这一信息加工模型对知识学习的重要启示。

II．某中学为提高数学课堂教学的实效性，开展了一项实验研究。研究者在本校初中二年级800名学生中选择数学考试成绩排名前80名的学生参与实验，并用配对法将学生分为两个班，分别采用传统教学和“小组合作学习”两种不同的教学模式进行教学。实验持续一学年，实验前后分别用数学血液水平测试试卷A和B，对两个班学生进行测试，通过哦实验前后测试成绩进行对比分析，比较两种教学模式的教学效果，请按要求答题。

（1）为该实验设计一个课题名称和研究假设

（2）之处该实验的自变量、因变量和无关变量

（3）写出该实验设计类型的名称及其格式

（4）该实验在抽样方法上存在什么问题？它会对实验效果产生什么影响？

参考答案：

（1）课题名称：不同数学课堂教学模式实效性研究。假设：“小组合作学习”教学模式下的数学课堂教学实效性优于传统教学模式下的数学课堂教学。

（2）自变量：因变量：实验后学生测试成绩的变化，无关变量：

（3）实验类型名称：非随机分派控制组前后测格式：

（4）实验法操作过程中的弊端

来源：万学海文